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В Троицком соборе прошла панихида по погибшим после теракта в петербургском метро

В Петербурге на панихиде вспомнили жертв теракта в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года

Панихида по 15 погибшим во время теракта в петербургском метро состоялась утром 3 апреля в Троице-Измайловском соборе.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По оценке корреспондента «Фонтанки», на панихиду собралось около 40–50 человек. Она продлилась более 20 минут.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался по поводу трагических событий четырехлетней давности. «Погибли 15 человек, более ста получили ранения. Сегодня мы чтим их память. Такие раны остаются в сердце навечно», — приводит слова градоначальника его пресс-служба.

Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. Пострадали 103 человека. Основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагим Эрматов — 27 лет, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19 лет лишения свободы.

© Фонтанка.Ру

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