Панихида по 15 погибшим во время теракта в петербургском метро состоялась утром 3 апреля в Троице-Измайловском соборе.
Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
По оценке корреспондента «Фонтанки», на панихиду собралось около 40–50 человек. Она продлилась более 20 минут.
Губернатор Петербурга Александр Беглов высказался по поводу трагических событий четырехлетней давности. «Погибли 15 человек, более ста получили ранения. Сегодня мы чтим их память. Такие раны остаются в сердце навечно», — приводит слова градоначальника его пресс-служба.
Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унёс жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. Пострадали 103 человека. Основной фигурант Аброр Азимов приговорен к пожизненному сроку лишения свободы, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов получили по 28 лет лишения свободы, Ибрагим Эрматов — 27 лет, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содик Ортиков приговорен к 22 годам колонии, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурад Муидинов и Азамжон Махмудов получили по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — по 19 лет лишения свободы.