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Полиция задержала компанию юристов. За миллион они обещали пересчитать пенсию петербуржца

Юристов с улицы Ефимова задержали по подозрению в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве полиция задержала несколько сотрудников центра «правовой защиты». Они могут быть причастны к обману пенсионеров.

Как сообщает 3 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, поводом для возбуждения дела стало обращение 81-летнего жителя Адмиралтейского района. Мужчина рассказал, что его ввели в заблуждение юристы и заставили подписать договор на миллион рублей. За эту сумму они были готовы разобраться с пенсией петербуржца, но в итоге забрали деньги и ничего не сделали. Похожие жалобы были еще минимум от трех пенсионеров.

Задержаны 23-летний руководитель компании и трое сотрудников в возрасте от 23 до 50 лет. По данным «Фонтанки», речь идет о «Городском центре правовой защиты», что расположен на улице Ефимова.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

265833373
Такие же нечистоплотные юристы работают в юр. фирме "Глоссатор". На сайте "Отзовик" можно прочесть соответствующие отзывы, мой в частности. Их бы тоже пустить вслед, как и многих других по этой теме.
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