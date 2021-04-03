Полиция задержала компанию юристов. За миллион они обещали пересчитать пенсию петербуржца

По подозрению в мошенничестве полиция задержала несколько сотрудников центра «правовой защиты». Они могут быть причастны к обману пенсионеров.



Как сообщает 3 апреля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, поводом для возбуждения дела стало обращение 81-летнего жителя Адмиралтейского района. Мужчина рассказал, что его ввели в заблуждение юристы и заставили подписать договор на миллион рублей. За эту сумму они были готовы разобраться с пенсией петербуржца, но в итоге забрали деньги и ничего не сделали. Похожие жалобы были еще минимум от трех пенсионеров.

