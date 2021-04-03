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На Пискарёвке камера показала, как толпа гнала угонщика электросамоката. Он пугал убийством, но не справился с управлением

Похититель электросамоката не смог уехать от преследователей в Петербурге

Нож и решительность не помогли мужчине в Калининском районе Петербурга добавить себе мобильности. Он успешно завладел чужим самокатом, но не разобрался, как уезжать на двух колёсах с электромотором.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, без электросамоката едва не остался 20-летний житель проспекта Науки, 44. Накануне незадолго до шести часов вечера он возвращался домой и обогнал прохожего рядом с магазином «Пятёрочка». Пешеход, по всей видимости, мигом оценил преимущества такого способа передвижения.

Позже молодой человек рассказал полиции, как щетинистый незнакомец перегородил ему дорогу, выхватил нож с лезвием сантиметров в двенадцать и обозначил перспективы резким: «Отдай самокат или убью!»

Его неуклюжий отъезд попал на видео. Пока мужчина пытался разогнаться, отталкиваясь от земли ногой, его настиг хозяин самоката, а за ним — помощники из числа очевидцев. Потасовка вышла короткой, но бурной. Злоумышленник сбежал, бросив самокат и, похоже, потеряв маску и перчатки. Их отправили на экспертизу.

Несколько минут на Kugoo M4 Pro, который владелец оценил примерно в 35 тысяч рублей, обернулись для недоугонщика уголовным делом по статье о разбое. Злоумышленника ищут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

265089625
Здорово, что у людей сохранилась готовность защищать свою собственность и помогать друг другу. Молодцы! Хорошо бы ещё всем вместе научиться защищать свои права. Ведь отнимают не только самокаты, но и голоса.
Викториус Стэйтхэм
Не безраличность - это здорово.
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