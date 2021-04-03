Нож и решительность не помогли мужчине в Калининском районе Петербурга добавить себе мобильности. Он успешно завладел чужим самокатом, но не разобрался, как уезжать на двух колёсах с электромотором.
Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, без электросамоката едва не остался 20-летний житель проспекта Науки, 44. Накануне незадолго до шести часов вечера он возвращался домой и обогнал прохожего рядом с магазином «Пятёрочка». Пешеход, по всей видимости, мигом оценил преимущества такого способа передвижения.
Позже молодой человек рассказал полиции, как щетинистый незнакомец перегородил ему дорогу, выхватил нож с лезвием сантиметров в двенадцать и обозначил перспективы резким: «Отдай самокат или убью!»
Его неуклюжий отъезд попал на видео. Пока мужчина пытался разогнаться, отталкиваясь от земли ногой, его настиг хозяин самоката, а за ним — помощники из числа очевидцев. Потасовка вышла короткой, но бурной. Злоумышленник сбежал, бросив самокат и, похоже, потеряв маску и перчатки. Их отправили на экспертизу.
Несколько минут на Kugoo M4 Pro, который владелец оценил примерно в 35 тысяч рублей, обернулись для недоугонщика уголовным делом по статье о разбое. Злоумышленника ищут.