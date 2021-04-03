Стать немного самостоятельней. 11-летнему мальчику нужна помощь

«Я бабушка и опекун Армана. Его мама погибла при трагических обстоятельствах, её убили прямо на глазах у сына. Перед смертью она пыталась спрятать ребёнка под диваном, но убийца, вытаскивая мальчика, нанес ему несколько ножевых ранений в спину.

Арман чудом остался жив. От полученных травм у внука наступил тяжёлый паралич ног. Врачи сказали, что он уже никогда не будет ходить. Но вот опираться на ноги и передвигаться с поддержкой, скорее всего, сможет. Это сделает его самостоятельнее, расширит навыки самообслуживания.

Недавно внука обследовали в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге и обнаружили вывих головки правой бедренной кости. Ребёнка прооперировали: закрепили кости в правильном положении пластинами и винтами. Сейчас кости срослись, и нужно удалять металлоконструкцию. Однако эта операция будет для нас платной, поскольку за счёт средств ОМС в этом центре её не проводят, а менять клинику я боюсь.

Пожалуйста, помогите нам! Внуку нужна не только операция, но и восстановительное лечение: Армана будут учить стоять с помощью медицинских тренажеров.

Мы живём на пенсии и пособия. Родной отец, узнав, что сын не сможет ходить, отказался от него. Несмотря на всё случившееся, Арман очень добрый и открытый мальчик, он много читает, интересуется историей разных стран, находится на домашнем обучении. Без лечения у внука атрофируются мышцы, деформируются суставы. Тогда уже он никогда не сможет встать на ноги и всю жизнь будет прикован к инвалидному креслу». Грета Ахкатян, Краснодарский край.