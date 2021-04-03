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Стать немного самостоятельней. 11-летнему мальчику нужна помощь

11-летний Арман пережил страшную трагедию: у него на глазах убили маму, а сам он получил тяжёлые ранения и травмы, которые привели к необратимым последствиям — он не может ходить. Выжил ребёнок чудом. Петербургские врачи сделали ему операцию на головке бедренной кости, установили пластины. Сейчас металлоконструкцию нужно удалять, но такая операция не входит в ОМС. Кроме того, требуется восстановительное лечение. Сумма для бабушки, которая теперь одна воспитывает внука, неподъёмная.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Арман Акопян, 11 лет.

Последствия проникающего ранения спинного мозга, вывих головки правой бедренной кости.

Требуются операция и восстановительное лечение. Стоимость — 377 865 руб.

«Я бабушка и опекун Армана. Его мама погибла при трагических обстоятельствах, её убили прямо на глазах у сына. Перед смертью она пыталась спрятать ребёнка под диваном, но убийца, вытаскивая мальчика, нанес ему несколько ножевых ранений в спину.

Арман чудом остался жив. От полученных травм у внука наступил тяжёлый паралич ног. Врачи сказали, что он уже никогда не будет ходить. Но вот опираться на ноги и передвигаться с поддержкой, скорее всего, сможет. Это сделает его самостоятельнее, расширит навыки самообслуживания.

Недавно внука обследовали в Федеральном научном центре реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта в Санкт-Петербурге и обнаружили вывих головки правой бедренной кости. Ребёнка прооперировали: закрепили кости в правильном положении пластинами и винтами. Сейчас кости срослись, и нужно удалять металлоконструкцию. Однако эта операция будет для нас платной, поскольку за счёт средств ОМС в этом центре её не проводят, а менять клинику я боюсь.

Пожалуйста, помогите нам! Внуку нужна не только операция, но и восстановительное лечение: Армана будут учить стоять с помощью медицинских тренажеров.

Мы живём на пенсии и пособия. Родной отец, узнав, что сын не сможет ходить, отказался от него. Несмотря на всё случившееся, Арман очень добрый и открытый мальчик, он много читает, интересуется историей разных стран, находится на домашнем обучении. Без лечения у внука атрофируются мышцы, деформируются суставы. Тогда уже он никогда не сможет встать на ноги и всю жизнь будет прикован к инвалидному креслу». Грета Ахкатян, Краснодарский край.

Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта (Санкт-Петербург):

«У Армана тяжёлая нижняя спастическая параплегия (паралич ног. — Прим. ред.) с нарушением функции тазовых органов, паралитический вывих головки правой бедренной кости. Ребенку необходимо удаление металлоконструкции с последующим курсом восстановительного лечения с использованием роботизированной механотерапии».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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Комментарии (1)

pantherssv
русским детям помощь уже что не нужна???раз начали армянам помогать
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