Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, накануне утром на углу Северного проспекта и улицы Сантьяго-де-Куба водители «Форда» и «Хендэ» не поделили дорогу и остановились выяснить отношения. Подвижный их диалог попал на видео.

Молодого петербуржца могут арестовать за незначительный конфликт на дороге. Оппонент подозреваемого рухнул замертво после одного удара.

Один удар 20-летнего петербуржца, на его несчастье, оказался чересчур точным. Его визави упал головой на поребрик и, судя по кадрам, потерял сознание.

Петербуржец дождался полиции, его задержали и возбудили уголовное дело по статье 213 — «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Петербуржец использовал газовый баллончик при драке.

Ночь подозреваемый провел в околотке. По мнению полиции, эпизод достоин того, чтобы обратиться в суд с просьбой изолировать петербуржца от общества — отправить его в СИЗО или под домашний арест.