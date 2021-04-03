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Петербуржец нокаутировал водителя с помощью поребрика. Мелкий конфликт с глубокими последствиями попал на видео

Участника драки на Северном проспекте задержали по уголовному делу

Молодого петербуржца могут арестовать за незначительный конфликт на дороге. Оппонент подозреваемого рухнул замертво после одного удара.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, накануне утром на углу Северного проспекта и улицы Сантьяго-де-Куба водители «Форда» и «Хендэ» не поделили дорогу и остановились выяснить отношения. Подвижный их диалог попал на видео.

Один удар 20-летнего петербуржца, на его несчастье, оказался чересчур точным. Его визави упал головой на поребрик и, судя по кадрам, потерял сознание.

Петербуржец дождался полиции, его задержали и возбудили уголовное дело по статье 213 — «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Петербуржец использовал газовый баллончик при драке.

Ночь подозреваемый провел в околотке. По мнению полиции, эпизод достоин того, чтобы обратиться в суд с просьбой изолировать петербуржца от общества — отправить его в СИЗО или под домашний арест.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

AlBerkut
То ли замертво упал, то ли нокаутировал, то ли сам участник, то ли поребрик, да ещё и 'одеколон' в баллончике то ли применялся, то ли использовался (как кастет что ли? Где распыление на видео?)...
Интригу создаём из заурядной ситуации?
Brevnault
Одного не могу понять - почему остальные-то драться не начали?! Ведь столько народу из машин повыходило.
Starishok
Все это потому,что не научили правильно или на все наплевать.Мечутся из ряда в ряд,подрезают,все хотят быстрее,а получается быстрее на тот свет.Посмотрели бы как люди в Европе и штатах спокойно едут друг за другом в 5-6 полосном движении и конфликтов с драками вообще не бывает.Так что жалеть тут некого,парочка получит то, что заслужила и другим наука.Веди себя прилично на дороге,не хами,не подрезай ,а если ошибся извинись.
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