Uber выплатит слепой пассажирке миллион долларов за 14 отказов в поездке

Независимый арбитр обязал Uber выплатить 1,1 миллиона долларов незрячей американке после того, как водители сервиса 14 раз отказались её везти. Об этом сообщает Business Insider.
56-летняя жительница Калифорнии Лиза Ирвинг рассказала изданию, что в 2016 и 2017 годах водители Uber 14 раз отказали ей в поездке. Причина была одна — нежелание пускать в салон собаку-поводыря. Жалобы на сервис ни к чему не привели, поэтому в 2018 году она пошла в суд с иском.
За каждый из 14 случаев отказа в поездке Ирвинг и её адвокаты потребовали оплатить ущерб в размере от 4 до 25 тысяч долларов. Uber же заявил, что не может нести ответственность за дискриминацию со стороны водителей. Верховный суд Сан-Франциско вынес решение в пользу потерпевшей.
Согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями, собака-поводырь должна иметь возможность перемещаться везде, куда может пойти слепой человек, поэтому водители не имели права отказывать женщине в перевозке. Арбитр также опроверг позицию компании о том, что она не несёт ответственности за поведение водителей, учитывая их статус контрагентов.
Женщина получила компенсацию за ущерб на общую сумму 324 тысячи долларов, и дополнительно 805 тысяч долларов за гонорары адвокатов и другие судебные издержки. Это крупнейшая в своём роде компенсация по арбитражному решению, заявили адвокаты Ирвинг.