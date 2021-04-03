Uber выплатит слепой пассажирке миллион долларов за 14 отказов в поездке

Независимый арбитр обязал Uber выплатить 1,1 миллиона долларов незрячей американке после того, как водители сервиса 14 раз отказались её везти. Об этом сообщает Business Insider.



56-летняя жительница Калифорнии Лиза Ирвинг рассказала изданию, что в 2016 и 2017 годах водители Uber 14 раз отказали ей в поездке. Причина была одна — нежелание пускать в салон собаку-поводыря. Жалобы на сервис ни к чему не привели, поэтому в 2018 году она пошла в суд с иском.



За каждый из 14 случаев отказа в поездке Ирвинг и её адвокаты потребовали оплатить ущерб в размере от 4 до 25 тысяч долларов. Uber же заявил, что не может нести ответственность за дискриминацию со стороны водителей. Верховный суд Сан-Франциско вынес решение в пользу потерпевшей.

