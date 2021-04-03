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Uber выплатит слепой пассажирке миллион долларов за 14 отказов в поездке

В Калифорнии Uber заплатит 1,1 млн долларов за водителей, отказавших слепой и её псу

Независимый арбитр обязал Uber выплатить 1,1 миллиона долларов незрячей американке после того, как водители сервиса 14 раз отказались её везти. Об этом сообщает Business Insider.

56-летняя жительница Калифорнии Лиза Ирвинг рассказала изданию, что в 2016 и 2017 годах водители Uber 14 раз отказали ей в поездке. Причина была одна — нежелание пускать в салон собаку-поводыря. Жалобы на сервис ни к чему не привели, поэтому в 2018 году она пошла в суд с иском.

За каждый из 14 случаев отказа в поездке Ирвинг и её адвокаты потребовали оплатить ущерб в размере от 4 до 25 тысяч долларов. Uber же заявил, что не может нести ответственность за дискриминацию со стороны водителей. Верховный суд Сан-Франциско вынес решение в пользу потерпевшей.

Согласно Закону об американцах с ограниченными возможностями, собака-поводырь должна иметь возможность перемещаться везде, куда может пойти слепой человек, поэтому водители не имели права отказывать женщине в перевозке. Арбитр также опроверг позицию компании о том, что она не несёт ответственности за поведение водителей, учитывая их статус контрагентов.

Женщина получила компенсацию за ущерб на общую сумму 324 тысячи долларов, и дополнительно 805 тысяч долларов за гонорары адвокатов и другие судебные издержки. Это крупнейшая в своём роде компенсация по арбитражному решению, заявили адвокаты Ирвинг.

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Комментарии (1)

VVM1962
Да дорогой наш ботаксный гарант. Хочу как в Америке, а то у нас никто, ни за что не отвечает, все только оказывают информационные услуги.
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