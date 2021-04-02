Сотрудники зоопарка в Китае посадили в клетку, где раньше содержался лев, золотистого ретривера, оставив табличку с названием животного. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Обман заметил один из посетителей — он снял на камеру смартфона грустного пса, сидящего в клетке льва в зоопарке в китайской провинции Сычуань. Видео было опубликовано в соцсети. На кадрах слышно, как он говорит:«Это африканский лев? Может быть, он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает».
1. Visitors to a new zoo in Sichuan, China were left confused after seeing a golden retriever in a cage meant for an African lion.— BFM News (@NewsBFM) March 31, 2021
A video taken by a visitor named Tang showed the dog wearing a harness within the enclosure, despite a sign indicating that a lion was inside. pic.twitter.com/QxWenvV8P9
Сотрудник зоопарка объяснил, что в этой клетке раньше действительно был лев, но недавно его перевезли в другое место, а табличку снять не успели. Автор ролика заверил, что ни одного льва на территории так и не нашёл, а администрация продолжает зазывать посетителей возможностью увидеть настоящего царя зверей.