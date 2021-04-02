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Китайский зоопарк подделал льва

Зоопарк в Китае показывал золотистого ретривера вместо льва

Сотрудники зоопарка в Китае посадили в клетку, где раньше содержался лев, золотистого ретривера, оставив табличку с названием животного. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Обман заметил один из посетителей — он снял на камеру смартфона грустного пса, сидящего в клетке льва в зоопарке в китайской провинции Сычуань. Видео было опубликовано в соцсети. На кадрах слышно, как он говорит:«‎Это африканский лев? Может быть, он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает».

Сотрудник зоопарка объяснил, что в этой клетке раньше действительно был лев, но недавно его перевезли в другое место, а табличку снять не успели. Автор ролика заверил, что ни одного льва на территории так и не нашёл, а администрация продолжает зазывать посетителей возможностью увидеть настоящего царя зверей.

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