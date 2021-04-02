Сотрудники зоопарка в Китае посадили в клетку, где раньше содержался лев, золотистого ретривера, оставив табличку с названием животного. Об этом сообщило издание South China Morning Post.



Обман заметил один из посетителей — он снял на камеру смартфона грустного пса, сидящего в клетке льва в зоопарке в китайской провинции Сычуань. Видео было опубликовано в соцсети. На кадрах слышно, как он говорит:«‎Это африканский лев? Может быть, он еще не вырос? Кого-то он мне напоминает».