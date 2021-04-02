Полиция Петербурга остановила призрачную «Сонату», которая ездила по городским АЗС и заправлялась без оплаты. Об этом «Фонтанке» 2 апреля сообщил источник в правоохранительных органах.



Пока сотрудникам полиции известно о семи эпизодах увоза топлива с участием этой машины. Водитель бесплатно заправлялся с 23 марта. Делал он это в тёмное время суток, ближе к полуночи, а то и после. По всей видимости, он надеялся на то, что оператор в это время уже будет клевать носом. Последняя кража произошла накануне около десяти вечера на Малоохтинской набережной. После этого водитель «Сонаты» был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Калининградской области, приехавший в Петербург из Кировской области.