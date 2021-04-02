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Семь раз заправься, ни разу не заплати. В Северной столице задержан автолюбитель-халявщик

В Петербурге задержали предполагаемого серийного похитителя бензина на АЗС

Полиция Петербурга остановила призрачную «Сонату», которая ездила по городским АЗС и заправлялась без оплаты. Об этом «Фонтанке» 2 апреля сообщил источник в правоохранительных органах.

Пока сотрудникам полиции известно о семи эпизодах увоза топлива с участием этой машины. Водитель бесплатно заправлялся с 23 марта. Делал он это в тёмное время суток, ближе к полуночи, а то и после. По всей видимости, он надеялся на то, что оператор в это время уже будет клевать носом. Последняя кража произошла накануне около десяти вечера на Малоохтинской набережной. После этого водитель «Сонаты» был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Калининградской области, приехавший в Петербург из Кировской области.

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Комментарии (6)

mavar
Оплачивать заправку через приложения - себя не уважать.
i224
Просто глючит яндекс-заправки...
AlBerkut
Частая история, но зачастую заправляются на сумму до 1000 руб, чтобы не было состава по ч. 1 ст. 158 УК, а по КоАП.
И бывает левые номера используют, где-то сворованные.
Самое интересное, что на любых машинах встречаются халявщики, включая РР и аналогичные из премиум сегмента...
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