В столице Египта устраивают «Золотой парад фараонов», в ходе которого 22 мумии перевезут из одного музея в другой. Подробности 2 апреля описывает CNN.
Останки древних правителей Египта будут сопровождать колесницы с лошадьми, хоры, исполняющие произведения на древних языках, а также кинозвезды и чиновники. В сети уже показали, как будут выглядеть «машины-саркофаги» для мумий.
В параде 3 апреля примут участие останки Рамзеса Великого, Сети I, Хатшепсута, Тутмоса III, Яхмос-Нефертари и многих других. Их перевезут в недавно завершенный Национальный музей египетской цивилизации. Частично он начал работу в 2017 году, однако официальное открытие состоится завтра. Прямую трансляцию будет вести YouTube-канал Министерства туризма и древностей Египта.
Мумии готовили к параду около 50 человек — их поместили в бескислородные азотные капсулы, которые уберегут их от влажности, бактерий и насекомых.