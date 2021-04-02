В столице Египта устраивают «Золотой парад фараонов», в ходе которого 22 мумии перевезут из одного музея в другой. Подробности 2 апреля описывает CNN.



Останки древних правителей Египта будут сопровождать колесницы с лошадьми, хоры, исполняющие произведения на древних языках, а также кинозвезды и чиновники. В сети уже показали, как будут выглядеть «машины-саркофаги» для мумий.