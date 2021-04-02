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В Египте готовятся к «параду мумий». По столице ездят «машины-саркофаги»

По Каиру пройдет «Золотой парад фараонов»

В столице Египта устраивают «Золотой парад фараонов», в ходе которого 22 мумии перевезут из одного музея в другой. Подробности 2 апреля описывает CNN.

Останки древних правителей Египта будут сопровождать колесницы с лошадьми, хоры, исполняющие произведения на древних языках, а также кинозвезды и чиновники. В сети уже показали, как будут выглядеть «машины-саркофаги» для мумий.

В параде 3 апреля примут участие останки Рамзеса Великого, Сети I, Хатшепсута, Тутмоса III, Яхмос-Нефертари и многих других. Их перевезут в недавно завершенный Национальный музей египетской цивилизации. Частично он начал работу в 2017 году, однако официальное открытие состоится завтра. Прямую трансляцию будет вести YouTube-канал Министерства туризма и древностей Египта.

Мумии готовили к параду около 50 человек — их поместили в бескислородные азотные капсулы, которые уберегут их от влажности, бактерий и насекомых.

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Комментарии (1)

ivan5_5e4d10fe646f6
Даже в египте бетонные разделители полос
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