К-pop поглощает компанию менеджера Джастина Бибера

Южнокорейская звукозаписывающая и развлекательная компания HYBE, стоящая за самыми популярными K-pop исполнителями (BTS, TXT, ENHYPEN и другие), объявила о слиянии с американской медиагруппой Ithaca Holdings. Как уточняет 2 апреля «Коммерсантъ», эта компания представляет интересы Джастина Бибера, Арианы Гранде, Деми Ловато, Томаса Ретта и многих других.



HYBE заплатит 1,05 млрд долларов за 100% акций Ithaca Holdings и ее дочерних структур. Основатель и глава американской компании музыкальный менеджер Скотт «Скутер» Браун войдет в совет директоров HYBE. Две компании теперь будут работать «в тесном сотрудничестве, используя многочисленные успехи последних лет, богатый опыт и мастерство, ломая культурные барьеры и преодолевая границы», подчеркнул глава HYBE Пан Си Хёк.

