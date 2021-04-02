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К-pop поглощает компанию менеджера Джастина Бибера

Южнокорейская компания покупает американскую медиагруппу Ithaca Holdings

Южнокорейская звукозаписывающая и развлекательная компания HYBE, стоящая за самыми популярными K-pop исполнителями (BTS, TXT, ENHYPEN и другие), объявила о слиянии с американской медиагруппой Ithaca Holdings. Как уточняет 2 апреля «Коммерсантъ», эта компания представляет интересы Джастина Бибера, Арианы Гранде, Деми Ловато, Томаса Ретта и многих других.

HYBE заплатит 1,05 млрд долларов за 100% акций Ithaca Holdings и ее дочерних структур. Основатель и глава американской компании музыкальный менеджер Скотт «Скутер» Браун войдет в совет директоров HYBE. Две компании теперь будут работать «в тесном сотрудничестве, используя многочисленные успехи последних лет, богатый опыт и мастерство, ломая культурные барьеры и преодолевая границы», подчеркнул глава HYBE Пан Си Хёк.

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Комментарии (1)

265032160
Вот горе то какое! Как дальше жить и не представляем...
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