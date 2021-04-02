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Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в апреле-мае

Вице-премьер РФ допускает сезонный рост заболеваемости COVID-19 во второй половине весны

Вице-премьер РФ полагает, что нельзя отвергать возможность нового роста заражений коронавирусной инфекцией из-за ее сезонного характера.

«С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — заявила 2 апреля Татьяна Голикова, подводя итоги заседания проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография» (цитата по ТАСС).

Гарантировать спокойную эпидемиологическую обстановку может, по её словам, только вакцинация, поэтому вице-премьер предложила россиянам подумать о здоровье близких, друзей и коллег в принятии такого решения, а также в вопросе соблюдения мер безопасности. Целью Голикова ставит формирование коллективного иммунитета.

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