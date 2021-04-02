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Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

Омбудсмен РФ передала просьбы адвокатов Навального во ФСИН

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову по поводу оказания ему медицинской помощи в покровской ИК-2. Обращения она получила от адвокатов Алексея Навального и представителей гражданского общества.

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи», — сказала Москалькова 2 апреля «Интерфаксу». — Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть».

Омбудсмен подчеркнула, что её функция — «обеспечение прав на качественную медпомощь в учреждениях ФСИН РФ». По её словам, в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило около 200 сообщений по вопросу медобеспечения из мест лишения свободы. В решении этого вопроса «наметились позитивные сдвиги», отметила Москалькова.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова ранее просила допустить к её клиенту приглашённых врачей для медпомощи.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
АхтунгАхтунг, пятница отменяется, всем кухарятам и навальнятам собраться в актовом зале!
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