Москалькова направила ФСИН обращения адвокатов Навального о медпомощи

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к директору Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову по поводу оказания ему медицинской помощи в покровской ИК-2. Обращения она получила от адвокатов Алексея Навального и представителей гражданского общества.

«Ко мне поступил ряд обращений от адвокатов Навального и других граждан по вопросу об оказании ему медицинской помощи», — сказала Москалькова 2 апреля «Интерфаксу». — Я направила письмо на имя директора ФСИН с просьбой их рассмотреть».