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Рибалта написал заявление об уходе из «Зенита». Он покинет клуб к концу апреля

В конце месяца «Зенит» попрощается со спортивным директором Хавьером Рибалтой

Спортивный директор футбольного клуба «Зенит» Хавьер Рибалта покинет петербургскую команду до конца апреля. Как сообщает 2 апреля «РБ Спорт», испанский специалист уже написал заявление об уходе.

«На данный момент я в «Зените», поэтому сейчас не буду говорить», — заявил Рибалта.

Ранее директор департамента клуба по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин также высказывал мнение, что Рибалта не будет продлевать контракт с «Зенитом».

Хавьер Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» летом 2018 года. В итальянском клубе он работал с 2012 по 2017 год. Сообщалось, что интерес к менеджеру проявляет «Парма».

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