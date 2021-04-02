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Петербуржец взыскал с «дочки» РЖД компенсацию за сон, прерванный падением с полки

Житель Петербурга отсудил у Федеральной пассажирской компании 100 тысяч рублей

Кировский районный суд Петербурга встал на сторону мужчины, который 6 лет назад выпил пенного в вагоне поезда, следующего в Мурманск, а потом упал с верхней полки. Пострадавший тогда получил неприятные травмы и решил стребовать с АО «Федеральная пассажирская компания» компенсацию морального вреда. Подробности 2 апреля сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Алексей Петушков 26 июля 2017 года поехал на поезде в Мурманск. По пути с ним произошёл весьма неприятный инцидент — пассажир упал с верхней полки и получил травмы. В августе ему сделали операцию на плечевой кости и диагностировали постравматическую невропатию лучевого нерва, а также деформацию ребра справа. Истец попросил взыскать с ФПК 100 тысяч рублей компенсации.

Из материалов дела следует, что падение Петушкова было зафиксировано в акте, из которого следует, что мужчина не был трезвым и по этой причине, слезая с полки № 54, свалился в проход. Представитель ответчика заявил, что вины перевозчика тут нет, мол, истец сам виноват — напился. При этом медицинские заключения, которые подтверждали бы затуманенность рассудка Петушкова в тот день, отсутствуют.

Сам пострадавший не стал отрицать, что в день поездки пригубил слабоалкогольный напиток, но пьян не был. С актом, где его таковым обозвали, его не ознакомили. Из объяснений истца следует, что он проснулся ночью из-за того, что упал с полки. Связь данного происшествия с употреблением пенного доказана не была.

Суд требования истца удовлетворил.

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