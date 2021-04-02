2 апреля на портале www.bdtdigital.ru и YouTube-канале БДТ появится серия небольших документальных фильмов, герои которых — подростки с расстройствами аутистического спектра (РАС), участники лаборатории режиссера Яны Туминой и актеров кукольных театров Петербурга. Зрители узнают личные истории о студентах Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», рассказанные их самыми близкими и любящими людьми — родителями, и увидят кадры театральных репетиций в Центре.

Название «Я мечтаю о жизни» — цитата Вани Байдакова, 17-летнего юноши, который больше всего на свете любит помогать другим, и, как любой подросток, хочет свободы, потому что уже чувствует себя взрослым.



Истории каждого из героев очень разные, но объединяет их то, что ребята стоят на пороге взрослой жизни, готовятся выйти в реальный мир, а их семьи и Центр «Антон тут рядом» помогают им сделать это.



«Об «Антоне…» сказано очень много. Люба Аркус и ее команда делают очень важное дело, помогают людям. Но я знаю, как им самим нужна помощь. Выживать, чтобы помогать другим, — это ежедневная и трудная работа Центра «Антон тут рядом». Именно поэтому мы, Большой драматический театр, решили организовать благотворительную акцию «Я мечтаю о жизни». Название акции — это цитата Вани Байдакова, одного из участников лаборатории для подростков с расстройством аутистического спектра, которую сейчас в Центре «Антон тут рядом» делает режиссер Яна Тумина. Театр для детей с аутизмом — это та самая территория свободы, тот мир, которого им не хватает в мире обычном, реальном. Потому что законы нашего мира, его правила, ограничения не позволяют им быть самими собой. Когда я увидел видеозаписи с занятий лаборатории, меня поразило, с какой трепетностью и точностью работают эти ребята с куклой — так, что даже профессиональные кукольники отмечают их включенность в куклу, в объект, в то, как они куклу одушевляют, как они через нее общаются с миром», — говорит Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ.