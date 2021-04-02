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В Пермском крае чиновница, выйдя с работы, попала под «лавину», а затем в больницу

Снежная масса упала с крыши на сотрудницу администрации в Прикамье

Видео падения снежной массы на чиновницу из Прикамья разошлось по соцсетям 2 апреля. Первым кадры опубликовало издание «Парма-Новости», сам инцидент произошёл 19 марта.

Очевидцы сообщили изданию, что у пострадавшей сотрудницы администрации посёлка Юрла сотрясение мозга и ушиб позвоночника. Женщина сейчас на больничном. Тем временем руководитель подрядчика, который занимается обслуживанием здания, заявила журналистам, что пострадавшая «всё выдумала».

Чиновница действительно на больничном, глава Юрлинского округа подтвердила, что на её подчинённую с крыши сошла лавина. Жертва безответственной уборки с корреспондентами общаться отказалась. По данным издания, на неё оказывается психологическое давление со стороны руководства.

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Комментарии (5)

aaignat
В этой новости прекрасно всё
RemyMartin
Дожили! Снегу уже и упасть негде!
Mazzzz
Карма
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