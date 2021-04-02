Видео падения снежной массы на чиновницу из Прикамья разошлось по соцсетям 2 апреля. Первым кадры опубликовало издание «Парма-Новости», сам инцидент произошёл 19 марта.
Очевидцы сообщили изданию, что у пострадавшей сотрудницы администрации посёлка Юрла сотрясение мозга и ушиб позвоночника. Женщина сейчас на больничном. Тем временем руководитель подрядчика, который занимается обслуживанием здания, заявила журналистам, что пострадавшая «всё выдумала».
Чиновница действительно на больничном, глава Юрлинского округа подтвердила, что на её подчинённую с крыши сошла лавина. Жертва безответственной уборки с корреспондентами общаться отказалась. По данным издания, на неё оказывается психологическое давление со стороны руководства.