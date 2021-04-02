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Мужчина с гранатой бродил под Петербургом. Его задержали, выманив разговорами в лес

Сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину с гранатой в Кингисеппе

Под Петербургом задержали мужчину, который напугал прохожих. Его задержание проходило при участии росгвардейцев, полицейских и сотрудников ФСБ, а отличился руководитель отдела вневедомственной охраны.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, днём 2 апреля поступила информация об агрессивном жителе Кингисеппа. Последний пришёл к одному из магазинов с «гранатой» в руках и вёл себя неадекватно, напугав своим поведением прохожих.

Росгвардейцы, полицейские и сотрудники ФСБ оцепили место происшествия, перекрыли соседние улицы, после чего вступили с ним в переговоры. Выждав момент, когда он отвлёкся и потерял бдительность, мужчину скрутили, а подозрительный предмет накрыли локализатором взрыва «Фонтан». Взрывотехники ОМОН обследовали его и установили, что это муляж ручной гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.

По информации «Фонтанки», предварительно, запаха алкоголя от него не было. Однако не исключено, что подобное поведение могли вызвать наркотические вещества, эта информация проверяется. На данный момент достоверно известно только то, что мужчина не смог сформулировать, что подтолкнуло его на этот поступок.

Нашему изданию также известно, что неадеквата уводили из общественного места разговорами в сторону леса, а там инициативу на себя взял руководитель отдела вневедомственной охраны, который каким-то образом лишил мужчину гранаты, на тот момент ещё не зная, что это муляж.

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Комментарии (6)

f0ntan
Что насчет детских военных игрушек-автоматов, похожих на настоящие?
AVasil
В какой-то момент станет как в штатах: "В целях предупреждения потенциальной угрозы окружающим был открыт огонь на поражение".
ДЮрьевич
А почему нельзя ходить с муляжом? Он не пугал - он напугал своим поведением. Каким именно? На дорогах Петербурга сколько тогда неадекватов - почему их не выманивают в лес?
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