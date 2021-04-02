Мужчина с гранатой бродил под Петербургом. Его задержали, выманив разговорами в лес

Под Петербургом задержали мужчину, который напугал прохожих. Его задержание проходило при участии росгвардейцев, полицейских и сотрудников ФСБ, а отличился руководитель отдела вневедомственной охраны.



Как сообщает региональное управление Росгвардии, днём 2 апреля поступила информация об агрессивном жителе Кингисеппа. Последний пришёл к одному из магазинов с «гранатой» в руках и вёл себя неадекватно, напугав своим поведением прохожих.



Росгвардейцы, полицейские и сотрудники ФСБ оцепили место происшествия, перекрыли соседние улицы, после чего вступили с ним в переговоры. Выждав момент, когда он отвлёкся и потерял бдительность, мужчину скрутили, а подозрительный предмет накрыли локализатором взрыва «Фонтан». Взрывотехники ОМОН обследовали его и установили, что это муляж ручной гранаты Ф-1, не представляющий опасности. Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.

