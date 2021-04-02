Около 130 килограммов сливочного масла и сыра были спрятаны в грузовике, возвращавшемся из Финляндии в Россию. На продуктах могли спать.
Как сообщили 2 апреля в пресс-службе Выборгской таможни, контрабанду раскрыли на пункте пропуска «Брусничное». Житель приграничного района Ленобласти, который был за рулём транспортного средства, спрятал молочку в матрасы в кабине авто. В объяснении же он написал, что «товар положил вместо наполнителя матраса, чтобы масло не растаяло». Со слов водителя, молочную продукцию он приобрел «для себя лично».
Всего таможенники насчитали 12 коробок сливочного масла известной финской торговой марки по 20 упаковок в каждой и 25 упаковок сыра того же производителя, и сделали вывод, что объём партии явно коммерческий.
В отношении дальнобойщика возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, товар, перемещаемый с нарушениями таможенного законодательства, изъят, добавили в ведомстве.