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«Чтобы не растаяло». На границе с Финляндией у жителя Выборгского района Ленобласти изъяли сыр и масло в матрасах

Контрабандист финской «молочки» проявил фантазию, но таможню не прошёл

Около 130 килограммов сливочного масла и сыра были спрятаны в грузовике, возвращавшемся из Финляндии в Россию. На продуктах могли спать.

Как сообщили 2 апреля в пресс-службе Выборгской таможни, контрабанду раскрыли на пункте пропуска «Брусничное». Житель приграничного района Ленобласти, который был за рулём транспортного средства, спрятал молочку в матрасы в кабине авто. В объяснении же он написал, что «товар положил вместо наполнителя матраса, чтобы масло не растаяло». Со слов водителя, молочную продукцию он приобрел «для себя лично».

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Всего таможенники насчитали 12 коробок сливочного масла известной финской торговой марки по 20 упаковок в каждой и 25 упаковок сыра того же производителя, и сделали вывод, что объём партии явно коммерческий.

В отношении дальнобойщика возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, товар, перемещаемый с нарушениями таможенного законодательства, изъят, добавили в ведомстве.

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Комментарии (2)

ahma
таможня берет добро!
Петр Петров
Питер может спать спокойно!!!
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