Около 130 килограммов сливочного масла и сыра были спрятаны в грузовике, возвращавшемся из Финляндии в Россию. На продуктах могли спать.



Как сообщили 2 апреля в пресс-службе Выборгской таможни, контрабанду раскрыли на пункте пропуска «Брусничное». Житель приграничного района Ленобласти, который был за рулём транспортного средства, спрятал молочку в матрасы в кабине авто. В объяснении же он написал, что «товар положил вместо наполнителя матраса, чтобы масло не растаяло». Со слов водителя, молочную продукцию он приобрел «для себя лично».