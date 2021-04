В Музее стрит-арта покажут убежища от реальности — с баней и киберведьмами

Выставку «Убежище: welcome to the paradise» музей посвятил разным способам спрятаться от реальности, для чего кураторы предложили художникам создать свои «убежища». Условно — это выставка смыслов и форм, в которые художники прячутся, как улитка в раковину. Это, с одной стороны, фантазийная материя, с другой — довольно личная и интимная: честно сделанные, такие инсталляции могут неслабо впечатлить.