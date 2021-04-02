Федеральная служба безопасности задержала в Барнауле местного жителя 20 лет, сторонника украинской националистической организации. Как сообщает ведомство, по заданию куратора с Украины он планировал акции устрашения местного населения, в частности — выходцев из Центрально-Азиатского региона. Например, нападение на мечеть.



«В ходе проведенных по местам его проживания обысков изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому «куратору», — сообщили в ФСБ 2 апреля. — Задержанный признается в инкриминируемом преступлении».