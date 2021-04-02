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Украинский куратор приказал жителю Барнаула устрашать и напасть на мечеть, но вмешалась ФСБ

ФСБ задержала взрывника из Барнаула, которым руководили с Украины

Федеральная служба безопасности задержала в Барнауле местного жителя 20 лет, сторонника украинской националистической организации. Как сообщает ведомство, по заданию куратора с Украины он планировал акции устрашения местного населения, в частности — выходцев из Центрально-Азиатского региона. Например, нападение на мечеть.

«В ходе проведенных по местам его проживания обысков изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств, направленные им украинскому «куратору», — сообщили в ФСБ 2 апреля. — Задержанный признается в инкриминируемом преступлении».

Мужчина дал показания, что в феврале 2021 года инициативно вышел на контакт с представителем украинской организации в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. И в марте получил задание — подобрать объекты для покушения.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

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Комментарии (10)

Nafanka
Ээээээ, любезДные! Ещё не было команды "всем поклонникам свидомых выйти из Тени!" , а вы уже вышли! ))) Ну как так-то, без команды! ))) Палите организацию... на ровном месте... ))) Потом опять ... НКВД будет виновато! Давайте, "перепрыгивайте" (с) заново! )))
Агроном аэродрома
Вдоль дорог мальчики распятые, а вокруг - тишинааа..
265076323
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