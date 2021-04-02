На Волхонке нашли гору незаконного мусора высотой с трёхэтажный дом

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит административное расследование в отношении ООО «Аква-Марин», размещавшего отходы под видом рекультивации нарушенных земель в районе Волхонского шоссе, 33, в Ломоносовском районе Ленобласти. На незаконную деятельность компании обратили внимание местные жители, которые и поставили в известность природоохранное ведомство.



Как сообщили 2 апреля в пресс-службе Росприроднадзора, в ходе осмотра территории инспекторы обнаружили на участке площадью более 10 га строительные и твёрдые коммунальные отходы, оргтехнику, электропровода, арматуру и так далее. Высота вала достигает 10 метров, что сравнимо с трёхэтажным домом. Зафиксированы сломанные берёзы, вокруг которых разбросаны мешки со строительными отходами. Причём отходы свалены не только на участке ООО «Аква-Марин», но и на землях неразграниченной собственности.

