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Путину пообещали «новый прорыв»: робот-систему для экспресс-тестирования в аэропортах

В России создали «прорывную» автоматизированную систему для быстрой обработки тестов на COVID-19

В России разработали робот-конвейер, способный обрабатывать 300 тестов на коронавирус в час. Новинку, которая поможет поставить на поток сдачу анализов (например, в аэропортах), анонсировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве. Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий. И мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевое решение не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», — рассказал он в ходе совещания с Владимиром Путиным 2 апреля.

Глава РФПИ также отметил прогресс в разработке и производстве тест-систем для выявления COVID-19 за минувший год: из России было поставлено более 15 миллионов в 17 стран.

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Комментарии (8)

hedgehog_
там внутри сидит китаес и подбрасывает монетку - положительный / отрицательный
ведь вродебы такую достоверность эти всякие экспресс тесты имеют?
ведь речь не идет о некоем внезапно ускоренном методе пцр, который сам по себе штука дорогая и сложная
veteran78
Теперь заживём !
f0ntan
Было установлено, что отверстия на МКС проделал робот Федор, которого брали туда. протечки кислорода на МКС возникли из-за нестандартной его стыковки. Даешь роботы-Федоры во всех русских аэропортах! Они наделают там дырок
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