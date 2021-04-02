Путину пообещали «новый прорыв»: робот-систему для экспресс-тестирования в аэропортах

В России разработали робот-конвейер, способный обрабатывать 300 тестов на коронавирус в час. Новинку, которая поможет поставить на поток сдачу анализов (например, в аэропортах), анонсировал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.



«Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве. Наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий. И мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевое решение не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», — рассказал он в ходе совещания с Владимиром Путиным 2 апреля.