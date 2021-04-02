Глава РФПИ: Все желающие россияне смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня

Все россияне, которые хотят привиться от коронавируса отечественной вакциной, смогут это сделать до июня. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал он во время встречи с президентом Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».
Он подчеркнул, что программа производства вакцины сделана, «безусловно, с фокусом на вакцинации россиян», хотя осуществляются поставки на внешние рынки.
В Петербурге, как сообщалось ранее, 2,6 млн человек должны быть провакцинированы к августу для формирования коллективного иммунитета. Таково требование Минздрава.