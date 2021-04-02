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Глава РФПИ: Все желающие россияне смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня

Прививку всем желающим россиянам обещают до июня

Все россияне, которые хотят привиться от коронавируса отечественной вакциной, смогут это сделать до июня. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал он во время встречи с президентом Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Он подчеркнул, что программа производства вакцины сделана, «безусловно, с фокусом на вакцинации россиян», хотя осуществляются поставки на внешние рынки.

В Петербурге, как сообщалось ранее, 2,6 млн человек должны быть провакцинированы к августу для формирования коллективного иммунитета. Таково требование Минздрава.

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Комментарии (24)

Otkating
А те, кто не верит в нашу доброту и великодушие — умоются кровью.
Савва Морозов
Позавчера на ОТР, звонок в студию от пенсионерки из Волгоградской области: "мы очень хотим вакцину, но до нас не доходит...5 тысяч вчера выделили на всю область, но до Камышина ничего не дошло"
В Петербурге ОНА есть, но тут такие упоротые ... временно находятся, что диву даёшься. На, бери, бесплатно, живи, а они нос воротят. Приличных слов нет.
hedgehog_
ятаки думаю, что это как с бесплатной апгрейдой до виндовс10.
с июля только за деньги.
и будет множество вариантов вакцин. от британского, южноафриканского, бразильского, маасковского, купчинского и так далее вариантов вируса
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