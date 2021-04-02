Глава РФПИ: Все желающие россияне смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня

Все россияне, которые хотят привиться от коронавируса отечественной вакциной, смогут это сделать до июня. Об этом 2 апреля заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал он во время встречи с президентом Владимиром Путиным, которую транслировал телеканал «Россия 24».

