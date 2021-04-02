Автомобиль, кузов которого скрыт камуфляжем, проходит обкатку на севере Петербурга.
Фотозагадку демонстрирует читатель «Фонтанки» Кузьмич. Машина 1 апреля проследовала по проспекту Культуры, кадр сделан на путепроводе через Суздальский проспект.
Читатель полагает, что автомобиль — это новая Hyundai Creta. Передней частью она напоминает имеющуюся в продаже «Крету» — вторую по популярности машину в Петербурге. Кстати, завод «Хёндэ» также расположен на севере Петербурга. «Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу OOO «Хендэ Мотор СНГ».
6 апреля Hyundai собирается представить семиместную модификацию модели Creta второго поколения — кроссовер Alcazar. Он назван так в честь средневековых дворцов Испании и Португалии, писал Autonews.
У автомобиля немного увеличится размер колёсной базы и задняя часть кузова — для третьего ряда сидений. Модель планируется в шести- и семиместном исполнении. Новыми будут радиаторная решётка, бамперы и дизайн колёсных дисков. Моторная гамма не изменится: 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель в 115 л.с., дизель такого же объёма и мощности и 1,4-литровая «турбочетверка» в 140 л.с. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика», вариатор и семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.