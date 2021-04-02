Адвокат отказался комментировать признание доцента Земченкова в убийстве жены

Меру Земченкову избирает судья Ирина Сопилова. Октябрьский райсуд, пользуясь коронавирусом, отказывает посетителям. Журналистам сложно попасть на заседание. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, отвечающая за взаимодействие районных судов с общественностью и СМИ, оказалась бессильна повлиять на закрытость Октябрьского райсуда. Все контакты с журналистами по вопросам допуска на заседание к Земченкову переведены на зал судьи Сопиловой по телефону 8 (812) 571-91-22.

Земченков накануне признался в убийстве супруги, акушера-гинеколога, которая пропала 11 лет назад. Семья Ирины Земченковой долго пыталась найти хоть какие-то следы исчезнувшей без вести, но через некоторое время оставила попытки. Ныне обвиняемый заново женился и продолжил карьеру нефролога. Не мог успокоиться лишь отец Ирины. 92-летний доктор наук в декабре прошлого года попал на прием к главе СК, и производство по делу было возобновлено. Земченкова задержали 30 марта, через полтора дня он дал признательные показания. По его словам, 23 февраля 2010 года он поругался с женой, она грубо высказалась, и доктор ее толкнул. Женщина ударилась головой и умерла. Тело было вывезено по частям.