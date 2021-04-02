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Адвокат отказался комментировать признание доцента Земченкова в убийстве жены

Главного нефролога Петербурга просят отправить в СИЗО

Перед избранием главному нефрологу Петербурга Александру Земченкову меры пресечения «Фонтанка» связалась с его адвокатом. Защитник против отправки своего клиента в СИЗО, но признание доктора в убийстве под давлением полиграфа комментировать не хочет.

Земченкова защищает адвокат с двадцатилетним стажем Владимир Никулин, выяснила «Фонтанка». Перед заседанием в Октябрьском райсуде редакция связалась с ним.

«У меня нет времени, не могу пояснить никакие вопросы», — отреагировал Владимир Александрович.

Накануне адвокат просил отложить процесс для сбора дополнительных документов в пользу альтернативной меры пресечения — домашнего ареста или запрета определенных действий.

Меру Земченкову избирает судья Ирина Сопилова. Октябрьский райсуд, пользуясь коронавирусом, отказывает посетителям. Журналистам сложно попасть на заседание. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, отвечающая за взаимодействие районных судов с общественностью и СМИ, оказалась бессильна повлиять на закрытость Октябрьского райсуда. Все контакты с журналистами по вопросам допуска на заседание к Земченкову переведены на зал судьи Сопиловой по телефону 8 (812) 571-91-22.

Земченков накануне признался в убийстве супруги, акушера-гинеколога, которая пропала 11 лет назад. Семья Ирины Земченковой долго пыталась найти хоть какие-то следы исчезнувшей без вести, но через некоторое время оставила попытки. Ныне обвиняемый заново женился и продолжил карьеру нефролога. Не мог успокоиться лишь отец Ирины. 92-летний доктор наук в декабре прошлого года попал на прием к главе СК, и производство по делу было возобновлено. Земченкова задержали 30 марта, через полтора дня он дал признательные показания. По его словам, 23 февраля 2010 года он поругался с женой, она грубо высказалась, и доктор ее толкнул. Женщина ударилась головой и умерла. Тело было вывезено по частям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

АСмуров
>Земченкова задержали 30 марта, через полтора дня он дал признательные показания.
Доказательств у следователей нет.
АСмуров
>92-летний доктор наук в декабре прошлого года попал на прием к главе СК
Это же сколько мне ещё надо прожить чтобы Следствие РФ занялось смертностью студентов СПбГУ по настоящему.
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