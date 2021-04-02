Легковые автомобили не смогли разъехаться на пустом перекрёстке в Колпинском районе Петербурга днём 2 апреля. Видеозапись, на которой запечатлён момент аварии, оказалась в распоряжении «Фонтанки».

По информации издания, ДТП произошло на углу Московской и Оборонной улиц в Колпино. Как видно в ролике, после столкновения одна легковушка влетела в столб, а другая — в светофор, который из-за удара упал на тротуар. После этого водители вышли из машин, один из них был одет в форму МЧС.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в результате аварии никто не пострадал.

