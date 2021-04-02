FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
75.81р88.95р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Петербургские автомобилисты не поделили дорогу и снесли светофор. Камера сняла одного из водителей в форме МЧС

ДТП с двумя легковушками на юго-востоке Петербурга попало на видео

Легковые автомобили не смогли разъехаться на пустом перекрёстке в Колпинском районе Петербурга днём 2 апреля. Видеозапись, на которой запечатлён момент аварии, оказалась в распоряжении «Фонтанки».

По информации издания, ДТП произошло на углу Московской и Оборонной улиц в Колпино. Как видно в ролике, после столкновения одна легковушка влетела в столб, а другая — в светофор, который из-за удара упал на тротуар. После этого водители вышли из машин, один из них был одет в форму МЧС.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в результате аварии никто не пострадал.

Фотографии её последствий также опубликованы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Peshekhod
Мчсюк мчацццца на красный изволил.
hal9000
Это желтенькие )..желтушечные..)
Владислав М
Светофоры специально на соплях ставят, чтоб они на пешеходов падали при ДТП?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний