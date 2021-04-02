Дорожные разборки в восточном стиле засняли жители Петербурга. Видеозапись в ночь на 2 апреля опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Полицейский главк проводит проверку.
Как пишут очевидцы, конфликт неизвестных с акцентом и водителя легкового автомобиля с его пассажиром произошёл минувшей ночью на проезжей части Индустриального проспекта. «Разгорячённые мужчины, что окружили белый седан, заявили о неких десяти миллионах, на которые их якобы кинули люди, сидевшие в машине», — говорится в описании к ролику.
Свидетели событий также утверждают, что внезапное выяснение отношений на дороге на некоторое время замедлило автомобильный поток. Чем всё закончилось, они не уточнили.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, трое участников этого конфликта были доставлены в ближайший отдел полиции для разбирательств. Всех опросили, а также взяли объяснения. Проводится проверка.
По информации нашего издания, предварительно, причиной разборок действительно могли стать долговые обязательства.