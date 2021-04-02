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Конфликт из-за 10 млн замедлил движение на Индустриальном. Дорожные разборки в восточном стиле заинтересовали полицию Петербурга

Петербургская полиция проводит проверку после конфликта кредиторов с должниками на дороге

Дорожные разборки в восточном стиле засняли жители Петербурга. Видеозапись в ночь на 2 апреля опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Полицейский главк проводит проверку.

Как пишут очевидцы, конфликт неизвестных с акцентом и водителя легкового автомобиля с его пассажиром произошёл минувшей ночью на проезжей части Индустриального проспекта. «Разгорячённые мужчины, что окружили белый седан, заявили о неких десяти миллионах, на которые их якобы кинули люди, сидевшие в машине», — говорится в описании к ролику.

megapolisonline.ru

Свидетели событий также утверждают, что внезапное выяснение отношений на дороге на некоторое время замедлило автомобильный поток. Чем всё закончилось, они не уточнили.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, трое участников этого конфликта были доставлены в ближайший отдел полиции для разбирательств. Всех опросили, а также взяли объяснения. Проводится проверка.

По информации нашего издания, предварительно, причиной разборок действительно могли стать долговые обязательства.

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Комментарии (8)

265040341
.... грузин ?)))
dedmoroz_5e4d8827384c2
сёла, аулы, кишлаки оккупировали город
Владислав М
Эти южане реально полагали, что посередине дороги откроется окно и им внезапно вернут их 10 лямов? Что в головах у людей!?
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