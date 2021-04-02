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Бойцу MMA оторвало палец во время поединка в США

Боец MMA осетинского происхождения остался без пальца во время поединка в США

Канадский боец осетинского происхождения Хетаг Плиев провел один раунд с оторванным пальцем руки в поединке турнира Cage Fury MMA в США. Как 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на интервью с 37-летним спортсменом, понял он это только во время перерыва.

«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке», — рассказал Плиев.

После того как боец и его команда поняли, что произошло, они приняли решение остановить бой и срочно госпитализироваться. В больнице ему пришили палец обратно.

Хетаг Плиев до ММА занимался вольной борьбой, в 2011 году стал бронзовым призером Панамериканских игр. На Олимпиаде в Лондоне занял 10-е место в весовой категории до 96 кг.

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Комментарии (2)

263784231
Гвозди можно делать из таких людей.
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