Бойцу MMA оторвало палец во время поединка в США

Канадский боец осетинского происхождения Хетаг Плиев провел один раунд с оторванным пальцем руки в поединке турнира Cage Fury MMA в США. Как 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на интервью с 37-летним спортсменом, понял он это только во время перерыва.
«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке», — рассказал Плиев.
После того как боец и его команда поняли, что произошло, они приняли решение остановить бой и срочно госпитализироваться. В больнице ему пришили палец обратно.
Хетаг Плиев до ММА занимался вольной борьбой, в 2011 году стал бронзовым призером Панамериканских игр. На Олимпиаде в Лондоне занял 10-е место в весовой категории до 96 кг.