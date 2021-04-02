Бойцу MMA оторвало палец во время поединка в США

Канадский боец осетинского происхождения Хетаг Плиев провел один раунд с оторванным пальцем руки в поединке турнира Cage Fury MMA в США. Как 2 апреля пишет ТАСС со ссылкой на интервью с 37-летним спортсменом, понял он это только во время перерыва.



«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке», — рассказал Плиев.