В Новосибирской области судят шестилетнюю Полину Павловну. Мама девочки умерла, оставив наследство из долгов

Шестилетняя Полина стала ответчиком по иску о долгах за отопление в Новосибирской области. Об этом сообщает «Тайга.инфо» 2 апреля.



Иск к ребёнку подало ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Поставщик пытается взыскать долги за отопление в размере 26 тысяч рублей. Мама Полины умерла в 2016 году из-за осложнений от гриппа, девочка стала правопреемницей задолженности, несмотря на то что доли в квартире также принадлежат бывшему мужу матери и бабушке.

«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: «А кто такая Полина Павловна?» А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», — говорила бабушка девочки журналистам.