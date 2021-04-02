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В Новосибирской области судят шестилетнюю Полину Павловну. Мама девочки умерла, оставив наследство из долгов

Потерявшую мать шестилетнюю девочку судят за долги по теплу в Новосибирской области

Шестилетняя Полина стала ответчиком по иску о долгах за отопление в Новосибирской области. Об этом сообщает «Тайга.инфо» 2 апреля.

Иск к ребёнку подало ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания». Поставщик пытается взыскать долги за отопление в размере 26 тысяч рублей. Мама Полины умерла в 2016 году из-за осложнений от гриппа, девочка стала правопреемницей задолженности, несмотря на то что доли в квартире также принадлежат бывшему мужу матери и бабушке.

«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: «А кто такая Полина Павловна?» А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», — говорила бабушка девочки журналистам.

У семьи нет денег на адвоката, поэтому в суде ребёнка представит дядя. Мужчина обращался за помощью к региональному омбудсмену и районному прокурору, но ответа от них не добился.

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Комментарии (25)

Милая +
В процессе приватизации собственниками становились и новорожденные. Их интересы представлял кто-то из родственников, например, в общедомовых собраниях. Тем более, есть папа, не лишённый родительских прав. Вот именно он и должен в суде представлять интересы своей дочери, оплачивать долги.
spb7771250
Я бы на месте контрагентов этой компании просто перестал бы иметь с ними какие-либо дела после этого. А руководство и непосредственных исполнителей в чёрный-чёрный список навсегда.
АСмуров
В 6 лет ей спички доверить нельзя, она не проходит начальный тест на человека.
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