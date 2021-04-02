Петербуржец пришёл в магазин с пистолетом, а вышел с полицией. Его планы сорвали сотрудники супермаркета

Мужчина пришёл в магазин с пистолетом, но что-то пошло нет так. Его преступный план сорвали работники торговой точки в Красносельском районе Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, накануне в петербургскую полицию поступило сообщение о задержании 35-летнего вооружённого посетителя продуктового магазина на Ленинском проспекте.

Как удалось установить, он пришёл туда с пневматическим пистолетом в руках, но его поймали сотрудники супермаркета.

По предварительной информации, задержанный ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В отделе полиции в отношении него составили протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».