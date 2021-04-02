Врио главы администрации Горбунков задержан. СК говорит о классической схеме дополнительного «заработка»

Как пишут 2 апреля 47news, визит силовики нанесли вечером и работали там до полуночи. Глава совета депутатов Горбунков Дмитрий Фалалеев (брат задержанного) рассказал изданию, что следователи сообщили, что проводят мероприятия в рамках уголовного дела о мошенничестве. Якобы Владимир Фалалеев получал деньги от подрядчика администрации, который занимался сносом домов.



В Следственном комитете Ленобласти подтвердили задержание чиновника, отметив, что пока он процессуально задержан на двое суток по уголовному делу, возбуждённому по статье «Мошенничество».

