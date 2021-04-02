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Врио главы администрации Горбунков задержан. СК говорит о классической схеме дополнительного «заработка»

Глава Горбунков Владимир Фалалеев задержан по делу о мошенничестве

Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции провели обыск в здании администрации Горбунков.

Как пишут 2 апреля 47news, визит силовики нанесли вечером и работали там до полуночи. Глава совета депутатов Горбунков Дмитрий Фалалеев (брат задержанного) рассказал изданию, что следователи сообщили, что проводят мероприятия в рамках уголовного дела о мошенничестве. Якобы Владимир Фалалеев получал деньги от подрядчика администрации, который занимался сносом домов.

В Следственном комитете Ленобласти подтвердили задержание чиновника, отметив, что пока он процессуально задержан на двое суток по уголовному делу, возбуждённому по статье «Мошенничество».

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Комментарии (3)

kostya-geniy
Шоу перед выборами
dimas062
Главное что СК признаёт эту схему "классической" для "глав". Первый шаг к исцелению - это признать себя больным, если это не "не согласованная" оговорочка конечно.
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