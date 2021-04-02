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AdVita собирает средства для создания фонда имени Бориса Афанасьева для поддержки науки

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») начал сбор средств для создания Фонда поддержки научных исследований, который будет носить имя профессора Бориса Владимировича Афанасьева — сооснователя AdVita, создателя и первого директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Фонд поможет российским онкологам, гематологам и трансплантологам развивать госпитальную науку и спасать жизни.

Борис Афанасьев ушел из жизни 16 марта 2020 года. Фонд будет создан в память о великом ученом и враче и призван продолжить дело, которому он посвятил свою жизнь: сделать передовые методы лечения доступными в России.

«Мы не только оказываем экстренную помощь заболевшим раком детям и взрослым, — говорит член правления фонда AdVita Елена Грачева. — Фонд поддерживает программы, создающие будущее: новые методы лечения и диагностики, национальный регистр доноров костного мозга и многое другое. Мы не вывозим больных за границу — мы привозим мировые достижения в Россию. Так это видел Борис Владимирович, и мы полностью разделяем этот подход».

Фонд поддержки научных исследований имени Бориса Владимировича Афанасьева будет создан в форме целевого капитала (эндаумента). Это долгосрочный проект: формируется целевой капитал, который передается управляющей компании. В дальнейшем этот капитал остается неприкосновенным, работает только прибыль, которую он приносит. Таким образом, средства, переданные жертвователями, становятся основой для многолетней поддержки клинических медицинских исследований в области онкологии, гематологии, иммунологии, генетики и трансплантации костного мозга.

Чтобы сформировать целевой капитал, фонду необходимо привлечь пожертвования в объеме не менее 3 млн рублей. Сделать свой вклад могут как частные лица, так и компании. Узнать больше об особенностях эндаумента и поддержать создание целевого капитала им. Б. В. Афанасьева можно по ссылке.

Борис Владимирович по праву считается основоположником научной школы, объединяющей гематологов, онкологов, педиатров и трансфузиологов. Именно он в 1991 году провел первую в СССР аллогенную трансплантацию костного мозга ребенку, страдавшему резистентным вариантом острого лимфобластного лейкоза. И именно благодаря его врачебному авторитету и организаторским способностям был создан крупнейший в стране центр, где проводят все виды трансплантаций костного мозга для детей и взрослых — НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.

Ежегодно в НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой проводятся десятки научных исследований, итогом некоторых из них становятся открытия, которые способны положительно повлиять на лечение тысяч пациентов по всему миру. Так было с недавним клиническим исследованием Nivo40, которое проводилось при поддержке фонда AdVita. Благодаря открытию петербургских врачей удалось в пять раз снизить стоимость лечения лимфомы Ходжкина препаратом «Ниволумаб». Если протокол Nivo40 войдет в международные рекомендации, он будет помогать примерно 25 тысячам человек ежегодно, лечение для которых станет в пять раз доступнее.

«Мы, фонд AdVita, точно знаем, что нужно, чтобы продолжалось дело Бориса Владимировича, — и делаем, что делали: помогаем его ученикам лечить людей самым лучшим из возможных образом, — говорит Елена Грачева. — Фонд будет поддерживать клинические исследования в больницах, связанные с лечением онкологических и гематологических заболеваний и трансплантацией костного мозга».

Борис Владимирович Афанасьев — советский и российский гематолог, основатель и первый директор НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор. В 1991 году под руководством Бориса Владимировича впервые в СССР была выполнена аллогенная трансплантация костного мозга ребенку, страдавшему резистентным вариантом острого лимфобластного лейкоза. Борис Владимирович по праву считается основоположником научной школы, объединяющей гематологов, онкологов, педиатров и трансфузиологов. В 2008 году начал работу основанный Борисом Владимировичем НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Под руководством профессора проведено более 4000 трансплантаций, в том числе около 1400 у детей и подростков.

Клиника НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой является ведущим центром трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в России. В клинике выполняется более 400 различных видов ТГСК в год у пациентов с болезнями крови, онкологическими, наследственными заболеваниями. Наряду с трансплантационной программой клиника НИИ ДОГиТ специализируется на современной таргетной и иммунотерапии, интенсивной химиотерапии. Специалистами клиники выполняется полный спектр диагностических исследований в гематологии и онкологии.

Благотворительный фонд AdVita с 2002 года помогает взрослым и детям, которые лечатся от рака в клиниках Петербурга, и онкологическим отделениям больниц. Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах: от постановки диагноза до завершения лечения. AdVita оплачивает диагностику, лекарства, поиск донора костного мозга, оборудование для клиник и расходные материалы к нему. В 2020 году за адресной помощью в фонд обратились 740 человек из 75 регионов Российской Федерации. 320 человек (из них 58% — взрослые) впервые обратились за помощью в фонд, остальным фонд помогает не первый год. Подавляющее большинство подопечных имеют онкогематологические диагнозы.

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