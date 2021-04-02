В Петербурге из квартир вынесли 28 кустов, которые должны были стать наркотиками. Задержаны двое братьев и их приятели

В Петербурге обнаружили крупную партию запрещённых веществ, а вместе с ней — подозреваемых в их производстве. Более двух килограммов растительного наркотика отравились на экспертизу, а несколько человек — в следственный изолятор.
Как стало известно «Фонтанке» 2 апреля, первоапрельским днём не до шуток было четверым жителям города и области. В увлечении ботаникой в криминальных целях заподозрили 32-летнего жителя Мурино, его 26-летнего брата из Всеволожска, а также двоих петербуржцев: 35-летнего с проспекта Луначарского и 27-летнего с проспекта Александровской Фермы.
У себя дома они держали 28 кустов и 2,3 килограмма готового продукта, а также оборудование для выращивания.
«Следственным управлением УМВД России по Кировскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств, также возбуждено сразу несколько уголовных дел по факту незаконного хранения», — сообщили «Фонтанке» в полицейском главке.
Там также добавили, что двоих задержанных поместили в следственный изолятор, остальные отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.