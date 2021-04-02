В России есть перелёты, подорожавшие на 121%. В списке растущих цен — и петербургское направление

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле — июне выросли на 15–120% по сравнению с 2019 годом, подсчитали «Известия», изучив сервисы-агрегаторы.

«Цены сравниваются с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса», — отмечается в публикации.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, из Сочи в Пермь — плюс 58%. Петербург встречается в списке один раз: цены на полёты из Сочи в Северную столицу выросли более чем на 15%. По словам экспертов, авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка «коронавирусного» 2020 года. К тому же растёт спрос на поездки на отечественные курорты.