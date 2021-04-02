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В России есть перелёты, подорожавшие на 121%. В списке растущих цен — и петербургское направление

Агрегаторы заметили рост цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты в некоторые города России с вылетом в апреле — июне выросли на 15–120% по сравнению с 2019 годом, подсчитали «Известия», изучив сервисы-агрегаторы.

«Цены сравниваются с 2019 годом, так как год назад существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса», — отмечается в публикации.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, из Сочи в Пермь — плюс 58%. Петербург встречается в списке один раз: цены на полёты из Сочи в Северную столицу выросли более чем на 15%. По словам экспертов, авиаперевозчики не могут удерживать тарифы на прежнем уровне из-за растущих затрат, низкой рентабельности и накопленного убытка «коронавирусного» 2020 года. К тому же растёт спрос на поездки на отечественные курорты.

Правда, есть отдельные линии, где по-прежнему фиксируется снижение цен. Среди них направления из Санкт-Петербурга в Новосибирск, Астрахань, Сыктывкар, Архангельск, Самару, Челябинск, Воронеж, Пермь, Саратов.

В Минтрансе изданию заявили, что не знакомы с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты, поэтому прокомментировать их подорожание не могут. По словам представителя ведомства, сейчас рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается, при этом наблюдается резкое сокращение глубины продаж: билеты покупают за несколько дней до вылета. «На большинстве направлений авиакомпаниями по-прежнему выставлены избыточные, по сравнению с 2019 годом, провозные ёмкости», — отметил представитель Минтранса, и это, скорее всего, окажет положительное влияние на доступность минимальных тарифов для населения.

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