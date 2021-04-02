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Полицейские выяснили, почему горела «Тойота» муниципала из Петербурга. Того, кто может об этом рассказать, задержали

Петербуржца заподозрили в поджоге машины муниципала

Возбуждено уголовное дело об «умышленном уничтожении или повреждении имущества».

Петербургские полицейские выяснили, почему ярким пламенем горела машина муниципала из Курортного района. Расскажет об этом предполагаемый организатор огненного шоу.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 апреля, накануне с визита сотрудников полиции началось утро 36-летнего жителя Нейшлотского переулка. Его задержали у дома, в котором он живёт, по подозрению в поджоге автомобиля.

Как полагают в правоохранительных органах, в начале марта этого года из-за него загорелась Toyota RAV4, принадлежащая 54-летней женщине, которая работает главным специалистом отдела благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Сестрорецк». Огонь охватил её кроссовер на улице Володарского. Пожар удалось потушить силами случайных прохожих. В итоге выгорел салон, на месте происшествия также нашли осколки стекла от разбитого окна.

О том, какими мотивами руководствовался задержанный, выяснить только предстоит, но вот некоторые штрихи к его портрету. Официально нигде не трудоустроен. С начала «нулевых» несколько раз был судим за кражи и грабежи. Есть и «автомобильные» статьи, например завладение машиной без цели хищения и нарушение ПДД. В поле зрения правоохранителей он также попадался за распитие спиртных напитков в общественном месте.

После случившегося возбуждено уголовное дело об «умышленном уничтожении или повреждении имущества».

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
"С начала «нулевых» несколько раз был судим за кражи и грабежи. Есть и «автомобильные» статьи, например завладение машиной без цели хищения и нарушение ПДД. В поле зрения правоохранителей он также попадался за распитие спиртных напитков в общественном месте." - Этта, а можно вот такое же вот досье на главного по благоустройству сестрика? :)
155486892
Наёмник
VVSss
Нормальная судьба. А что не работает, так это на первый взгляд. Именно он и трудится. Освобождая общество от коррупции.
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