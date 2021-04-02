Полицейские выяснили, почему горела «Тойота» муниципала из Петербурга. Того, кто может об этом рассказать, задержали

Петербургские полицейские выяснили, почему ярким пламенем горела машина муниципала из Курортного района. Расскажет об этом предполагаемый организатор огненного шоу.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 апреля, накануне с визита сотрудников полиции началось утро 36-летнего жителя Нейшлотского переулка. Его задержали у дома, в котором он живёт, по подозрению в поджоге автомобиля.

Как полагают в правоохранительных органах, в начале марта этого года из-за него загорелась Toyota RAV4, принадлежащая 54-летней женщине, которая работает главным специалистом отдела благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Сестрорецк». Огонь охватил её кроссовер на улице Володарского. Пожар удалось потушить силами случайных прохожих. В итоге выгорел салон, на месте происшествия также нашли осколки стекла от разбитого окна.