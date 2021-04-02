Крупный пожар произошёл 2 апреля в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Прибыв на место, пожарные эвакуировали всех людей, кроме участников операции, которую нельзя было прервать



Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, в здании на улице Горького днём загорелась кровля. Пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы, эвакуировали персонал центра и пациентов — всего 120 человек. В здании некоторое время оставались ещё восемь человек медперсонала и один пациент, которому проводили операцию. Как пишет «Амурская правда», по словам мэра города Олега Имамеева, сделать остановку было невозможно: пациент лежал на операционном столе со вскрытой грудной клеткой.

