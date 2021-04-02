Крупный пожар произошёл 2 апреля в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Прибыв на место, пожарные эвакуировали всех людей, кроме участников операции, которую нельзя было прервать
Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, в здании на улице Горького днём загорелась кровля. Пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы, эвакуировали персонал центра и пациентов — всего 120 человек. В здании некоторое время оставались ещё восемь человек медперсонала и один пациент, которому проводили операцию. Как пишет «Амурская правда», по словам мэра города Олега Имамеева, сделать остановку было невозможно: пациент лежал на операционном столе со вскрытой грудной клеткой.
К настоящему моменту, по данным РИА Новости, хирурги завершили операцию, пациента уже направили в другую клинику. Сейчас из здания выносят медоборудование.
Никто не пострадал. Тушение продолжается. В нём задействованы 59 человек личного состава и 28 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России, а также беспилотная авиационная система — для разведки с воздуха. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 1600 кв. м.
Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники. Предварительной причиной возгорания считаются нарушения в работе электрической проводки.