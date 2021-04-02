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В клинике, охваченной огнём, в Приамурье врачи продолжали операцию: пациент был со вскрытой грудной клеткой

Медики кардиоцентра в Благовещенске сделали операцию во время пожара

Крупный пожар произошёл 2 апреля в кардиохирургическом центре Амурской медицинской академии в Благовещенске. Прибыв на место, пожарные эвакуировали всех людей, кроме участников операции, которую нельзя было прервать

Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, в здании на улице Горького днём загорелась кровля. Пожарные сформировали звенья газодымозащитной службы, эвакуировали персонал центра и пациентов — всего 120 человек. В здании некоторое время оставались ещё восемь человек медперсонала и один пациент, которому проводили операцию. Как пишет «Амурская правда», по словам мэра города Олега Имамеева, сделать остановку было невозможно: пациент лежал на операционном столе со вскрытой грудной клеткой.

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К настоящему моменту, по данным РИА Новости, хирурги завершили операцию, пациента уже направили в другую клинику. Сейчас из здания выносят медоборудование.

Никто не пострадал. Тушение продолжается. В нём задействованы 59 человек личного состава и 28 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Амурского филиала ДВРПСО МЧС России, а также беспилотная авиационная система — для разведки с воздуха. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 1600 кв. м.

Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту возгорания чердачного помещения клиники. Предварительной причиной возгорания считаются нарушения в работе электрической проводки.

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Комментарии (7)

VVSss
Вот кого надо награждать, а не сынка Патрушева. Считаю, что достойны очень высоких наград.
vic_5e4cd1938d1a8
На фото пожарная машина "Урал" на каких-то нештатных крохотных колёсиках. Куда доедет этот большой мощный автомобиль на таких недоколёсах, тем более, в Приморье с его расстояниями и наверняка, не лучшими дорогами.
Поставили с какой-нибудь японской машинки за неимением штатных.
Rambovski
Медикам- честь и хвала! Только непонятно, как шла операция во время тушения пожара : по правилам- здание должно быть обесточено.
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