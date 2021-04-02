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Мастера спорта по универсальному бою из Подмосковья подстрелили у чайханы в Петербурге. Он знает кто, но не говорит

Полиция Петербурга ищет мужчину, ранившего в ногу спортсмена у ресторана

30-летний матер спорта по универсальному бою оказался в больнице после посиделок в чайхане на Аптекарской набережной.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 апреля, скорую и полицию в заведение в Петроградском районе вызвали сотрудники чайханы. Они сообщили, что 31 марта около 22:45 один из посетителей зашел с улицы, истекая кровью. Медики увезли мужчину в Мариинскую больницу с огнестрельными ранениями обеих ног.

По предварительной информации, спортсмен, который прописан в Московской области, поспорил с малознакомым человеком на улице, и тот решил доказать свою правоту с помощью оружия. При этом пострадавший примет обидчика не называет, как и его имени.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

Павел Михайлов
Вангую, что судя по тому, что не названа фамилия пострадавшего, разборка скандинавов была.
Сергей Кузнецов
Все эти чайханы позор Петербурга! Где пельменные, вареничные, блинные....одни чайханы, халяльные и урюки...превратили город в помойку...
vic_5e4cd1938d1a8
Рукопашик (боксёр/ борец), чайхана (шашлычная, ресторан), ранение, отказ от дачи показаний. Какая типичная новость.
Зачем его государство лечить стало, если он не хочет взаимодействовать с государством.
Если по закону гор, то пусть и дальше в его жизни будет сплошной закон гор ...
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