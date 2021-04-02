Мастера спорта по универсальному бою из Подмосковья подстрелили у чайханы в Петербурге. Он знает кто, но не говорит

30-летний матер спорта по универсальному бою оказался в больнице после посиделок в чайхане на Аптекарской набережной.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 апреля, скорую и полицию в заведение в Петроградском районе вызвали сотрудники чайханы. Они сообщили, что 31 марта около 22:45 один из посетителей зашел с улицы, истекая кровью. Медики увезли мужчину в Мариинскую больницу с огнестрельными ранениями обеих ног.



По предварительной информации, спортсмен, который прописан в Московской области, поспорил с малознакомым человеком на улице, и тот решил доказать свою правоту с помощью оружия. При этом пострадавший примет обидчика не называет, как и его имени.

