Центр Гамалеи научился модернизировать вакцину от ковида за два дня

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, — рассказал директор центра Александр Гинцбург в интервью РИА Новости , опубликованном 2 апреля. — Одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова».

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию быстрого обновления вакцины на случай мутации коронавируса. Встаёт вопрос, нужно ли будет обновлённой вакцине проходить все фазы испытаний.

Вопрос о том, как будут проходит испытания, сейчас обсуждается. Например, в мировой практике есть случаи, когда препарат разрешали проверить на ограниченной выборке до 100 человек. «Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас», — отметил Гинцбург.

Он также сообщил, что в настоящее время проходят пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V». Закончить их планируется к середине июня. Затем отчёт будет передан экспертам Минздрава, и они примут решение о постоянной регистрации вакцины.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — сказал Гинцбург.