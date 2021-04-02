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Самолёт без пилота в Сургуте «ожил» и разбил другой самолёт

В Тюменской области столкнулись два воздушных судна

Необычный инцидент произошёл в аэропорту Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, 1 апреля в 22:45 во время технического обслуживания «у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение». Он поехал и врезался в Як-40, находившийся на стоянке. Оба судна получили повреждения. Люди не пострадали: членов экипажа и пассажиров в самолётах не было.

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Следователи начали проверку. Проведён осмотр места происшествия и самих судов, изымается техническая документация, опрашиваются сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Пресс-служба авиакомпании Utair подтвердила, что её самолёт столкнулся с ЯК-40: при техническом обслуживании «произошло смещение» АTR-72. Авиакомпания расследует причины случившегося.

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Комментарии (2)

walker_5e4cd299a1c68
Кто то попадет на бабки...
BobCat2
Техническое обслуживание с запущенными двигателями?! С запущенным двигателем без экипажа в кабине? Бред в квадрате...
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