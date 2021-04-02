Необычный инцидент произошёл в аэропорту Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе.
Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, 1 апреля в 22:45 во время технического обслуживания «у воздушного судна ATR-72, находившегося с запущенными двигателями, произошло самопроизвольное движение». Он поехал и врезался в Як-40, находившийся на стоянке. Оба судна получили повреждения. Люди не пострадали: членов экипажа и пассажиров в самолётах не было.
Следователи начали проверку. Проведён осмотр места происшествия и самих судов, изымается техническая документация, опрашиваются сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.
Пресс-служба авиакомпании Utair подтвердила, что её самолёт столкнулся с ЯК-40: при техническом обслуживании «произошло смещение» АTR-72. Авиакомпания расследует причины случившегося.