Москалькова: Одиночные акции нельзя считать массовыми даже во время пандемии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что одиночное пикетирование даже во время пандемии не должно считаться массовым мероприятием. Об этом говорится в её докладе о деятельности за 2020 год, который был представлен 1 апреля.
В докладе уполномоченный говорит об отсутствии единообразных подходов к регулированию публичных мероприятий в условиях пандемии.
«Указанные расхождения в подходах к правовому регулированию, в определении оснований их проведения, смешение понятий «массовые мероприятия» и «публичные мероприятия», безусловно, затрудняют правоприменительную практику. Представляется, что на федеральном уровне эта практика должна быть обобщена, на ее основе сформулированы рекомендации по правовому регулированию организации как массовых, так и публичных мероприятий в условиях чрезвычайных обстоятельств, вызванных распространением опасных инфекционных заболеваний»,— сказано в документе.
Москалькова подчеркнула, что смешивать понятия «митинг» и «одиночный пикет» в правоприменительной практике недопустимо. «Одиночное пикетирование, даже в условиях пандемии коронавируса, не может рассматриваться как массовое мероприятие»,— считает она.
Уполномоченный отметила, что «право на проведение и участие в публичных мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) является одним из основополагающих элементов правового статуса человека в демократическом обществе».
В начале марта кемеровский активист Дмитрий Миропольцев пожаловался в Конституционный суд на запрет проведения одиночных пикетов из-за пандемии коронавируса.
За участие в несанкционированных «массовых мероприятиях» в период пандемии были оштрафованы активисты и журналисты. Так, например, корреспондент «Коммерсанта» Мария Старикова и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов направили жалобы в ЕСПЧ. Первая поддерживала с плакатом бывшего коллегу Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, второй — арестованного весной журналиста Илью Азара.
Президент России Владимир Путин вчера предложил переназначить госпожу Москалькову на пост омбудсмена.