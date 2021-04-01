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Москалькова: Одиночные акции нельзя считать массовыми даже во время пандемии

Уполномоченный по правам человека в России напомнила в своем докладе о законности одиночных пикетов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что одиночное пикетирование даже во время пандемии не должно считаться массовым мероприятием. Об этом говорится в её докладе о деятельности за 2020 год, который был представлен 1 апреля.

В докладе уполномоченный говорит об отсутствии единообразных подходов к регулированию публичных мероприятий в условиях пандемии.

«Указанные расхождения в подходах к правовому регулированию, в определении оснований их проведения, смешение понятий «массовые мероприятия» и «публичные мероприятия», безусловно, затрудняют правоприменительную практику. Представляется, что на федеральном уровне эта практика должна быть обобщена, на ее основе сформулированы рекомендации по правовому регулированию организации как массовых, так и публичных мероприятий в условиях чрезвычайных обстоятельств, вызванных распространением опасных инфекционных заболеваний»,— сказано в документе.

Москалькова подчеркнула, что смешивать понятия «митинг» и «одиночный пикет» в правоприменительной практике недопустимо. «Одиночное пикетирование, даже в условиях пандемии коронавируса, не может рассматриваться как массовое мероприятие»,— считает она.

Уполномоченный отметила, что «право на проведение и участие в публичных мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) является одним из основополагающих элементов правового статуса человека в демократическом обществе».

В начале марта кемеровский активист Дмитрий Миропольцев пожаловался в Конституционный суд на запрет проведения одиночных пикетов из-за пандемии коронавируса.

За участие в несанкционированных «массовых мероприятиях» в период пандемии были оштрафованы активисты и журналисты. Так, например, корреспондент «Коммерсанта» Мария Старикова и главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов направили жалобы в ЕСПЧ. Первая поддерживала с плакатом бывшего коллегу Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, второй — арестованного весной журналиста Илью Азара.

Президент России Владимир Путин вчера предложил переназначить госпожу Москалькову на пост омбудсмена.

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Комментарии (1)

Igor_VS
ВВ конечно мастер по созданию ржавых конструкций. Чтоб долго не простояли. Снимаю кепку.
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