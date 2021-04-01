Москалькова: Одиночные акции нельзя считать массовыми даже во время пандемии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что одиночное пикетирование даже во время пандемии не должно считаться массовым мероприятием. Об этом говорится в её докладе о деятельности за 2020 год, который был представлен 1 апреля.



В докладе уполномоченный говорит об отсутствии единообразных подходов к регулированию публичных мероприятий в условиях пандемии.



«Указанные расхождения в подходах к правовому регулированию, в определении оснований их проведения, смешение понятий «массовые мероприятия» и «публичные мероприятия», безусловно, затрудняют правоприменительную практику. Представляется, что на федеральном уровне эта практика должна быть обобщена, на ее основе сформулированы рекомендации по правовому регулированию организации как массовых, так и публичных мероприятий в условиях чрезвычайных обстоятельств, вызванных распространением опасных инфекционных заболеваний»,— сказано в документе.

