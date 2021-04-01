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Жителя Лондона, плюнувшего в водителя автобуса, отправили в тюрьму. «Мы не потерпим такого во время пандемии»

Мужчину, который плюнул в водителя лондонского автобуса, лишили свободы на 18 недель

Суд района Кройдон в Лондоне приговорил местного жителя Майкла Айду к 18 неделям тюремного заключения за то, что он плюнул в водителя автобуса в период пандемии. Об этом 1 апреля сообщили в полиции британской столицы.

Сам инцидент произошел еще 13 февраля. Айду, зайдя в салон автобуса, отказался платить за проезд. После замечания со стороны водителя мужчина начал хамить, а потом снял маску и плюнул в оппонента. При этом благодаря защитном стеклу в салоне водитель не пострадал. Он собрал образцы слюны и передал их в полицию.

Айду задержали 24 марта на юге Лондона. Он признал свою вину. Помимо лишения свободы, ему придется оплатить штраф в 128 фунтов стерлингов (примерно 177 долларов). Детектив Ян Битти из Управления дорожной и транспортной полиции Лондона подчеркнул, что считает наказание адекватным: «Это был отвратительный акт против ключевого сотрудника, который оказывал важные услуги во время карантина из-за коронавируса. Правильно, что Айду приговорили к лишению свободы, чтобы отразить серьезность этого преступления. Плевание неприемлемо в любое время, но еще более шокирует в разгар пандемии. Мы не потерпим такого поведения».

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Комментарии (2)

mavar
С 1-м апреля!
Мужской Взгляд
А у нас полиция палец о палец бы не ударила.
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