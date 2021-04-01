Суд района Кройдон в Лондоне приговорил местного жителя Майкла Айду к 18 неделям тюремного заключения за то, что он плюнул в водителя автобуса в период пандемии. Об этом 1 апреля сообщили в полиции британской столицы.



Сам инцидент произошел еще 13 февраля. Айду, зайдя в салон автобуса, отказался платить за проезд. После замечания со стороны водителя мужчина начал хамить, а потом снял маску и плюнул в оппонента. При этом благодаря защитном стеклу в салоне водитель не пострадал. Он собрал образцы слюны и передал их в полицию.