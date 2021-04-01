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Петербурженка Маргарита Грачёва, которой муж отрубил кисти рук, сообщила о беременности

Телеведущая Маргарита Грачёва объявила о том, что они с мужем ждут ребенка

Маргарита Грачёва, которую несколько лет назад муж вывез в лес и отрубил кисти рук, сообщила о своей беременности 1 апреля.

«В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас», — написала ведущая под фото с округлившимся животом в Instagram.

В конце 2017 года Маргарита жила в Серпухове. У нее были сложные отношения с мужем, от которого она пыталась уйти. Несколько раз он вывозил её в лес, где угрожал убить. В последний раз в порыве ревности он отрубил её обе кисти топором, нанеся не менее десяти ударов. Одну конечность спасти не удалось, теперь у Маргариты бионическая рука.

Суд приговорил ревнивца к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. У Грачёвой есть сын от бывшего мужа.

В 2019 году она вышла замуж за петербуржца и переехала в Северную столицу.

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Комментарии (6)

nuga
Терминатор это Грачева.Только зачем сюда новости о каждом беременном блогере?
Флуктуация
А что поделывают Бузова, Моргенштерн и Валерий Леонтьев? Дополните ленту новостями об этих гражданах, а то мы волнуемся в неизвестности
ost-21
Мощно, очень мощьно!!! В штате редакции сидит специальный человек который роется в инстаграмме в поисках подобных новостей и ведь ему за ето даже зарплату наверное платят.
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