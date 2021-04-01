Маргарита Грачёва, которую несколько лет назад муж вывез в лес и отрубил кисти рук, сообщила о своей беременности 1 апреля.



«В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас», — написала ведущая под фото с округлившимся животом в Instagram.