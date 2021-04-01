Маргарита Грачёва, которую несколько лет назад муж вывез в лес и отрубил кисти рук, сообщила о своей беременности 1 апреля.
«В ближайшем будущем нас станет на одного больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас», — написала ведущая под фото с округлившимся животом в Instagram.
В конце 2017 года Маргарита жила в Серпухове. У нее были сложные отношения с мужем, от которого она пыталась уйти. Несколько раз он вывозил её в лес, где угрожал убить. В последний раз в порыве ревности он отрубил её обе кисти топором, нанеся не менее десяти ударов. Одну конечность спасти не удалось, теперь у Маргариты бионическая рука.
Суд приговорил ревнивца к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. У Грачёвой есть сын от бывшего мужа.
В 2019 году она вышла замуж за петербуржца и переехала в Северную столицу.