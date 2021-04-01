Коронавирус в марте забрал 1320 жизней в Петербурге

Как говорится в опубликованной 1 апреля справке межведомственного координационного совета, за март в статистику добавились 1320 смертей. Февраль забрал почти столько же — 1341. Зато количество пациентов, обратившихся за помощью с ковидом снизилось на 32,6% — с 41 102 в феврале до 27 720 в марте. А количество наблюдаемых пациентов в стационарах и амбулаторно на 42,02% — с 29 914 до 17 045 человек.



Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями по сравнению с февралем в марте уменьшилось на 7,3%. Количество наблюдаемых в поликлиниках больных снизилось на 47,68%. А среднее количество госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями в день в феврале было 369, в марте — 309. Снижение на 16,3%. Но это совсем не показатели августовского затишья, когда в больницы увозили всего по 167 человек в сутки.

