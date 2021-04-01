В зоне строительства «Северного потока-2» замечены польские корабли и неопознанная подлодка

«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — сказал Минин.

Судна, принимающие участие в строительстве газопровода «Северный поток-2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным» провокациям. Участвуют в них как траулеры, так и военные корабли. Об этом 1 апреля пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрея Минина. Он считает, что цель этих маневров заключается в том, чтобы помешать строительству объекта.

Минин напомнил, что при строительстве подобных объектов устанавливается 1,5-мильная зона. Несмотря на это, в непосредственной близости от технических судов «постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств», а на небольшой высоте и на близком расстоянии «регулярно совершает полет польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi».



Так, например, 28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна появилась неопознанная подводная лодка. 29 марта рядом выполнял маневры боевой корабль польских ВМС.



«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.



В декабре 2019 года США ввели против газопровода санкции, после чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. «Газпром» тем временем решил достраивать «Северный поток-2» собственными силами. Позднее США пригрозили России новыми санкциями за попытки достроить газопровод самостоятельно. Работы по строительству «Северного потока-2» (СП-2) выполнены на 90–92 %.

