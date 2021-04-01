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Глава муниципалитета «Смольнинское» получил послание с намеком, но полицию это не впечатлило

Председатель муниципального совета в центре Петербурга заявил в полицию об угрозах

Муниципалитет «Смольнинское» 1 апреля получил конверт с двусмысленным содержанием. Как рассказал «Фонтанке» глава МО Григорий Ранков, утром в муниципалитет доставили письмо, в котором лежало заявление о его отставке, датированное 31 марта, также в конверте была фотография его родственницы.

«Я воспринял это как угрозу», — рассказал Ранков. Он добавил, что написал заявление в полицию, но там ему дали понять, что прямой угрозы в таком послании нет, а значит, дело вряд ли возбудят.

В муниципалитете «Смольнинское» победившие оппозиционные депутаты уже два года не могут договориться друг с другом, из-за этого главой остаётся проигравший выборы единоросс Ранков. Последние полгода он не созывает муниципальный совет, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие закону решения, которые нужно оспаривать в суде. Также он регулярно пишет на них заявления в полицию, по одному из таких обращений в марте было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельной печати. Ещё одна доследственная проверка ведётся в связи с попыткой оппозиционных депутатов перерегистрировать в ЕГРЮЛ совет на избранную ими врио главы Елену Мишкинис.

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Комментарии (2)

260859311
Органам давно пора заняться самим Ранковым. Задрал порядочно он всех. Толку от него даже не ноль, а скорее минус.
Владислав М
"... полгода он не созывает муниципальный совет", гражданин саботирует работу народных избранников, нанося прямой ущерб гражданам округа. Почему он не несёт ответственность перед законом, почему бездействуют надзорные органы?
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