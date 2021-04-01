Глава муниципалитета «Смольнинское» получил послание с намеком, но полицию это не впечатлило

Муниципалитет «Смольнинское» 1 апреля получил конверт с двусмысленным содержанием. Как рассказал «Фонтанке» глава МО Григорий Ранков, утром в муниципалитет доставили письмо, в котором лежало заявление о его отставке, датированное 31 марта, также в конверте была фотография его родственницы.



«Я воспринял это как угрозу», — рассказал Ранков. Он добавил, что написал заявление в полицию, но там ему дали понять, что прямой угрозы в таком послании нет, а значит, дело вряд ли возбудят.

В муниципалитете «Смольнинское» победившие оппозиционные депутаты уже два года не могут договориться друг с другом, из-за этого главой остаётся проигравший выборы единоросс Ранков. Последние полгода он не созывает муниципальный совет, ссылаясь на то, что депутаты принимают противоречащие закону решения, которые нужно оспаривать в суде. Также он регулярно пишет на них заявления в полицию, по одному из таких обращений в марте было возбуждено уголовное дело по факту изготовления поддельной печати. Ещё одна доследственная проверка ведётся в связи с попыткой оппозиционных депутатов перерегистрировать в ЕГРЮЛ совет на избранную ими врио главы Елену Мишкинис.

