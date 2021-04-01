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Водитель «Поло» закончил поездку, врезавшись в полицейский УАЗ на севере Петербурга

Полицейский автомобиль и легковушка попали в ДТП в Петербурге

Петербуржцы сообщили об аварии с участием легкового автомобиля и служебной машины в Калининском районе Петербурга. Фотографии с места событий они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 1 апреля.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам свидетелей происшествия, Volkswagen Polo влетел в полицейский УАЗ у дома 31 на улице Академика Лебедева. Водитель легковушки якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, и именно он, по словам очевидцев, мог быть виновником ДТП.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент идёт оформление аварии. По предварительным данным, все её участники были трезвые.

Судя по опубликованному ролику, авария произошла на трамвайных путях, на которых из-за неё образовалась пробка. Запрос о движении трамваев на этом участке издание отправило в ГУП «Горэлектротранс».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

AlBerkut
Положение машин странное.
Такое впечатление, что менты по встречке фигачили, ловя синебота на полуфольксе на живца😎
Но в кадр не попали ни следы юза (если они есть), ждём видео с камер с самой встречей одиночеств...
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