Петербуржцы сообщили об аварии с участием легкового автомобиля и служебной машины в Калининском районе Петербурга. Фотографии с места событий они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 1 апреля.

По словам свидетелей происшествия, Volkswagen Polo влетел в полицейский УАЗ у дома 31 на улице Академика Лебедева. Водитель легковушки якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, и именно он, по словам очевидцев, мог быть виновником ДТП.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент идёт оформление аварии. По предварительным данным, все её участники были трезвые.