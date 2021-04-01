Росгвардейцы прервали велосипедную прогулку петербуржца. Его выдал повреждённый замок

Как сообщает ведомство, накануне примерно в десять вечера наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметил велосипедиста возле одного из домов на улице Червонного Казачества. Их внимание привлёк висящий на раме повреждённый замок.

Заметив, что за ним ведётся наблюдение, мужчина занервничал и попытался скрыться, но на двух колесах далеко уехать от патрульной машины не вышло. У него деликатно поинтересовались о происхождении транспортного средства, но чёткого ответа он дать не смог, а также путался в показаниях.

Несмотря на его несговорчивость, истинного владельца велосипеда стоимостью около 12,5 тысяч рублей нашли, им оказалась жительница Балтийской улицы. Предполагаемого похитителя передали в 31-й отдел полиции, где выяснилось, что ранее он был судим за угрозу убийством. В его квартире также обнаружили ещё три велосипеда.