Правительство РФ поддержало идею Минфина о введении ЕНП для юрлиц и ИП

«Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом», — считает министр финансов Антон Силуанов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом (ЕНП). Правительство РФ уже одобрило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином России, — следует из публикации ведомства от 1 марта.

Механизм ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платёжным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Сообщается также, что сумма ЕНП юрлица и ИП будет направляться на погашение имеющейся у плательщика недоимки. «Если недоимки нет, то зачет суммы единого налогового платежа будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае их отсутствия — в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов», — уточняют в Минфине.

Информировать плательщика о решении по зачёту ЕНП в течение пяти дней будет налоговый орган.

В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.