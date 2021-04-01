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Правительство РФ поддержало идею Минфина о введении ЕНП для юрлиц и ИП

Юрлицам и ИП разрешат пользоваться механизмом «единого налогового платежа»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым налоговым платежом (ЕНП). Правительство РФ уже одобрило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином России, — следует из публикации ведомства от 1 марта.

«Принятие таких изменений создаст для плательщиков более комфортные условия, сократит время оформления расчетных документов, а также позволит своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом», — считает министр финансов Антон Силуанов.

Механизм ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платёжным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Сообщается также, что сумма ЕНП юрлица и ИП будет направляться на погашение имеющейся у плательщика недоимки. «Если недоимки нет, то зачет суммы единого налогового платежа будет производиться в счет предстоящих платежей с наиболее ранним сроком уплаты, а в случае их отсутствия — в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов», — уточняют в Минфине.

Информировать плательщика о решении по зачёту ЕНП в течение пяти дней будет налоговый орган.

В случае принятия закона поправки начнут действовать с 1 января 2022 года.

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Комментарии (4)

Brevnault
Первоапрельская идея?
kolpankolpan
Хорошая такая яма для воровства ваших денег. Кидай , а они разберутся. За 30 лет работы те чьи деньги считали и распределяли чужие , обанкротились и остались в долгах как в шелках. Потеряли бизнес и перспективы. И даже лишались жилплощади. Идея класс--- обуть ло----хов.
Pilat
Это конечно здравая идея.
Но даже сейчас, когда платишь через сайт ФНС , где как бы все платежи автоматизированы, они умудряются куда то исчезать или зачисляться не полностью.
Что будет с единым платежом, никому не ведомо.
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