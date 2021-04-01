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В Янино открылся новый детский сад. Его фасад украсили кони в яблоках

В Янино начал работать новый детский сад, куда будут ходить 200 детей, рассчитанный на девять групп: две ясельные и семь для дошкольников. Направления в сад получили уже 180 детей.

В расположенном на территории ЖК «Ясно Янино» садике застройщик ГК «КВС» спроектировал спальни, комнаты для игр и обучения, медицинский кабинет, столовую, музыкальный и спортивный залы. Всю необходимую мебель, вещи и игрушки также закупил застройщик. Фасады здания садика украшают красочные кони в яблоках.

Чуть позже в апреле состоится торжественное открытие садика с участием губернатора Ленобласти.

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