На Параде в Москве не нашлось места 101-летнему ветерану из Ленобласти. Не помогло и письмо лично Путину

Проживший более века фронтовик из посёлка Ленинский хочет принять участие в Параде Победы на Красной площади и пожать руку главе государства, но в Кремле на его просьбу ответили отказом. Мол, желающих слишком много.



«Прошу Вас пригласить меня в Москву на День Победы. Хочу лично пожать Вам руку как Главнокомандующему и принять участие в Параде Победы. С уважением, всегда в строю. Перепёлкин Александр Александрович», — приводит 1 апреля текст обращения защитника неба Ленинграда издание 47news.

На следующий день бывшему зенитчику ответили из управления президента России по работе с обращениями граждан и организациями. Чиновники подчеркнули, что каждый год получают «большое количество аналогичных обращений». Перепёлкину объяснили, что список делегатов от регионов формируют местные власти и ветеранские организации, куда ему и посоветовали обратиться. «Количество мест на гостевых трибунах на Красной площади ограничено и не в состоянии вместить всех желающих», — говорится в ответе.